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Куик выиграл «Дженнингс Трофи» — приз за наименьшее число пропущенных шайб

Куик выиграл «Дженнингс Трофи» — приз за наименьшее число пропущенных шайб
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик во второй раз в своей карьере стал обладателем «Дженнингс Трофи». Этот приз присуждается вратарю или вратарям команды, которая пропустила наименьшее количество шайб в регулярном чемпионате НХЛ. «Короли» в нынешнем сезоне позволили поразить свои ворота 203 раза, ближайший конкурент по этому показателю — «Флорида Пантерз» (210 пропущенных шайб).

Куик обеспечил себе приз, так как его сменщики провели в сезоне менее 25 матчей. Также Джонатан выигрывал «Дженнингс Трофи» в 2014 году.

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