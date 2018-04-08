Капризов пропустит матч серии со СКА из-за травмы, Робинсону дали отдохнуть

Нападающий Кирилл Капризов пропустит шестой матч серии плей-офф КХЛ со СКА из-за повреждения, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев со ссылкой на пресс-службу клуба. В предыдущем матче серии шайба 20-летнего нападающего стала победной для московских «армейцев», которые повели в серии со счётом 3-2.

Защитник Мэт Робинсон пропустит шестой матч серии по решению тренерского штаба, ему предоставлен отдых. В предыдущем матче серии легионер провёл на льду 25 минут и 41 секунду.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Капризов провёл 15 матчей и записал на свой счёт 10 (2+8) результативных баллов при показателе полезности «+3» и четырёх минутах штрафа. Робинсон в плей-офф тоже провёл 15 встреч, набрав 2 (2+0) очка при показателе полезности «+4» и восьми минутах штрафного времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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