ЦСКА — СКА: Сорокин заменён второй раз в серии и в третий раз по ходу плей-офф

В шестом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА — СКА (0:2, идёт первый период) произошла ранняя замена вратаря.



Голкипер ЦСКА Илья Сорокин допустил ошибку после первого же броска по его воротам в матче, когда не успел среагировать на бросок Никиты Гусева, а к пятой минуте пропустил ещё одну шайбу. Результативный бросок Ильи Ковальчука был вторым по воротам ЦСКА в матче. Тренерский штаб московских «армейцев» принял решение поменять российского вратаря на шведа Ларса Юханссона, который оформил шат-аут в предыдущем матче серии. Для Сорокина эта замена стала второй по ходу нынешней серии и третьей в розыгрыше плей-офф.

Посмотреть видео заброшенных шайб также можно на официальном сайте КХЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.