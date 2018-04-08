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Йози: «Нэшвилл» с нетерпением ждёт первой игры в плей-офф с «Колорадо»

Йози: «Нэшвилл» с нетерпением ждёт первой игры в плей-офф с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

Капитан «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш».

«Я думаю, что все рады наступлению плей-офф, но мы все знаем, как тяжело там играть. Однако всё равно есть ощущение праздника. Всегда кажется, что концовка регулярного чемпионата тянется бесконечно, все с нетерпением ждут первой игры в плей-офф.

Поражение в прошлогоднем финале Кубка Стэнли? Конечно, это мотивирует. Большинство ребят очень переживали по поводу поражения, и все хотели как можно скорее вернуться в Нэшвилл, чтобы снова приступить к работе. Мы были заряжены с самого начала. Мы не хотим снова оказаться в таком же положении», — приводит слова защитника официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Йози провёл 75 матчей, набрав 53 (14+39) очка при показателе полезности «+24» и 24 минутах штрафного времени.

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