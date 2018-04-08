Есмантович: в финале с «Ак Барсом» будет равная борьба, серия будет тяжелейшей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал итоги шстого матча финала Западной конференции, в котором ЦСКА одержал победу над СКА (3:2 ОТ).

«Команда сыграла серьёзную серию, все игры были мощные. Мы каждый матч вытаскивали. По мастерству практически одинаковые команды, нам повезло больше. Юханссон, как и все остальные ребята, часть команды. У нас единый коллектив. Ларс — профессионал, сыграл очень ярко.

В финале с «Ак Барсом» будет равная борьба, серия будет тяжелейшей для нас. У нас сейчас не много времени для восстановления, но мы приложим все силы, чтобы противостоять такому серьёзному сопернику», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.