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Знарок – на вопрос, сыграет ли Шипачёв за «СКА-Нева»: вы что, смеётесь, что ли?

Знарок – на вопрос, сыграет ли Шипачёв за «СКА-Нева»: вы что, смеётесь, что ли?
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал вопрос о том, сможет ли нападающий Вадим Шипачёв, который имеет двусторонний контракт, сыграть в финале плей-офф ВХЛ.

«Не смогли в этих матчах переиграть вратаря. Создать столько моментов и не забить. Это жизнь, хоккей. Сыграет ли Шипачёв, у которого двусторонний контракт, в финале за «СКА-Нева»? Нет, конечно. Вы что, смеётесь, что ли? Не знаю, в чём секрет Юханссона, это у Никитина спросите», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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