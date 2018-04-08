Знарок – на вопрос, сыграет ли Шипачёв за «СКА-Нева»: вы что, смеётесь, что ли?

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал вопрос о том, сможет ли нападающий Вадим Шипачёв, который имеет двусторонний контракт, сыграть в финале плей-офф ВХЛ.

«Не смогли в этих матчах переиграть вратаря. Создать столько моментов и не забить. Это жизнь, хоккей. Сыграет ли Шипачёв, у которого двусторонний контракт, в финале за «СКА-Нева»? Нет, конечно. Вы что, смеётесь, что ли? Не знаю, в чём секрет Юханссона, это у Никитина спросите», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.