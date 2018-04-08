Григоренко: думаю, сегодня забросил самые важные голы в карьере

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко, который оформил дубль и принёс победу московским «армейцам» в шестом матче финальной серии Западной конференции со СКА, рассказал о своих ощущениях после выхода в финал Кубка Гагарина.

«Очень рады, что победили. Серьёзный соперник, все бились. Мы больше хотели победить, все броски блокировали. Думаю, сегодня забросил самые важные голы в карьере. У нас очень сплочённая команда, когда кого-то нет в составе, все стараются сыграть ещё лучше. За себя и за того парня. Первый гол сегодня помог понять, что можем забивать и выигрывать. Третий период четвёртого матча, я думаю, стал переломным. Илья и Ларс — сильные вратари», — приводятся слова Григоренко в «твиттере» московского ЦСКА.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» хоккейного клуба ЦСКА.