Мамин забросил 3-ю шайбу в сезоне после отличной комбинации

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимает «Флориду Пантерз» (2:3, идёт третий период).

Третью шайбу гостей в середине второго периода в результате отличной комбинации с участием Кейта Яндла и Дениса Мальгина забросил форвард Максим Мамин. Для него эта шайба стала 3-й в сезоне.

Это первый сезон для российского нападающего в НХЛ. В 26 матчах регулярного чемпионата на счету Мамина 4 очка (3+1).

Видео гола Мамина также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.