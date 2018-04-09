Тихонов: Юханссон выполнил свою работу на отлично, СКА — нет

Нападающий СКА Виктор Тихонов подвёл итоги финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции с ЦСКА (2:3 OT, 2-4).

«Много было ключевых моментов. В четвёртом матче мы вели 1:0, а вышли на третий период немного неготовыми и сразу получили два гола, проиграли матч. Если бы вышли более собранными, счёт в серии был бы 3-1, и тогда, может, всё бы по-другому сложилось.

Тот матч был наш? Да-да. Но в принципе и последний тоже. Надо отдать должное Юханссону, он сыграл отлично. Не знаю, поймал ли этот вратарь кураж, сложно это как-то объяснить. Но он тащил всё, у нас было очень много моментов, в том числе и в пятой игре. Некоторые броски прямо в него шли, другие Юханссон поймал. Он свою работу на отлично выполнил, а мы свою не очень. ЦСКА удачи! Они заслужили эту победу.

Очень часто бывает в плей-офф, что вратарь просто ловит игру. Это такая уверенность, когда вратарь понимает – что бы ни случилось, он не пропустит шайбу. И Юханссон это сделал. Он играл очень спокойно, уверенно, без паники и лишних движений. Они с Сорокиным часто так менялись по ходу сезона. Они оба отличные вратари. У Сорокина с первым броском не пошло. Думаю, тренеры приняли правильное решение, поменяв вратаря. Мы сами виноваты, что не могли забить, пробить Юханссона и в итоге проиграли матч.

Болеть в финале за ЦСКА? Не, мы только за красивый хоккей, ребята пусть сами между собой выясняют отношения. Это уже будет их бой, будем наблюдать за финалом со стороны. Самое главное, чтобы не было травм», — цитирует Тихонова «Спорт Бизнес Online».