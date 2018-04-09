Брюквин, Кравцов и ещё 2 игрока «Трактора» вызваны в олимпийскую сборную России

Три игрока «Трактора» – нападающие Алексей Кручинин, Виталий Кравцов и вратарь Василий Демченко – вызваны в олимпийскую сборную России. Также в расположение российской команды вызван форвард московского «Динамо» Владимир Брюквин. Об этом сообщают официальные сайты клубов. Хоккеисты примут участие в тренировочном сборе на базе в Новогорске и сыграют со сборной Норвегии в рамках Еврочелленджа.

26-летний Кручинин в нынешнем сезоне сыграл 52 матча в регулярном чемпионате, забросил 10 шайб и сделал 11 результативных передач. В 16 матчах плей-офф на его счету 13 (5+8) очков.

18-летний Кравцов забросил 4 шайбы и сделал 3 голевые передачи в 35 играх гладкого первенствах, также в его активе 6 точных бросков и 5 результативных передач в 16 играх Кубка Гагарина.

24-летний Демченко одержал 13 побед в 28 матчах «регулярки» при проценте отражённых бросков 93,1 и коэффициенте надёжности 2,45. В плей-офф Демченко выиграл 2 матча из 5 при коэффициенте надёжности 2,37 и проценте отражённых бросков 94,3.

23-летний Брюквин в этом сезоне провёл 47 игр и набрал 22 (14+8) очка.

Матчи сборной России в Норвегии:

14 апреля 2018, 19:10 мск – Норвегия — олимпийская сборная России;

15 апреля 2018, 16:00 мск – Норвегия — олимпийская сборная России.