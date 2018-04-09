Епанчинцев продолжит работу в «Спартаке», Костючёнок покинет клуб

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев сохранит свой пост, в ближайшее время с ним продлят соглашение на один год.

Покидает команду ассистент Епанчинцева — Виктор Костючёнок, отвечавший в команде за тактику. Также не будет продлено соглашение и с Андреем Потайчуком. Одним из помощников Епанчинцева станет Игорь Уланов, входивший в тренерский штаб Анатолия Емелина в «Югре».

В минувшем сезоне «Спартак» впервые за семь лет пробился в стадию плей-офф, где в первом раунде проиграл ЦСКА (0-4).