Игорь Уланов и Дмитрий Гоголев войдут в тренерский штаб «Спартака»

Как стало известно «Чемпионату», Игорь Уланов и Дмитрий Гоголев станут помощниками главного тренера московского «Спартака» Вадима Епанчинцева. Напомним, сегодня с Епанчинцевым был подписан новый контракт, но соглашения с членами тренерского штаба Виктором Костючёнком и Андреем Потайчуком продлены не были.



Уланов ранее трудился в «Автомобилисте» и «Ладе», в текущем сезоне помогал Анатолию Емелину в ханты-мансийской «Югре». Гоголев был тренером клуба МХЛ «Капитан».



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«Спартак» подтвердил продление контракта с Епанчинцевым, Потайчук покинул клуб