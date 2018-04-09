«Спартак» подтвердил продление контракта с Епанчинцевым, Потайчук покинул клуб

Хоккейный клуб «Спартак» подтвердил продление контракта с главным тренером команды Вадимом Епанчинцевым, информирует официальный сайт клуба.

Соглашения с ассистентами главного тренера Виктором Костючёнком и Андреем Потайчуком продлены не будут. Хоккейный клуб «Спартак» благодарит специалистов за работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Тренер вратарей Стефан Перссон и тренер по физической подготовке Хассан Саид продолжат работу в тренерском штабе «Спартака» в предстоящем сезоне.

В минувшем сезоне «Спартак» впервые за семь лет пробился в стадию плей-офф, где в первом раунде проиграл ЦСКА (0-4).