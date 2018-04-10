Тренером сборной Канады на ЧМ-2018 будет наставник «Каролины» Питерс

Хоккейную сборную Канады на чемпионате мира-2018 возглавит тренер «Каролины» Билл Питерс. Его помощниками станут тренер «Сент-Луиса» Майк Йео и наставник «Флориды» Боб Бугнер. Об этом сообщает пресс-служба Канадской хоккейной ассоциации.



Питерс уже был главным тренером сборной Канады на чемпионате мира — 2016 в России, где канадцы завоевали титул. Кроме того, он был одним из помощников на ЧМ-2015 в Чехии, где Канада также одержала победу.

На чемпионате мира — 2018 канадцы сыграют в группе B с командами Финляндии, США, Германии, Норвегии, Латвии, Дании и Южной Кореи. Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.