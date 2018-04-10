Форвард «Оттавы» Пажо сыграет за сборную Канады на ЧМ-2018

Форвард «Оттавы Сенаторз» Жан-Габриель Пажо сыграет за сборную Канады на чемпионате мира 2018 года в Дании, сообщает The Ottawa Sun со ссылкой на самого игрока.

В минувшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 25-летний нападающий провёл 78 матчей, в которых набрал 29 (14+15) очков. Всего в общей сложности в «регулярках» НХЛ он принял участие в 329 играх, в которых забросил 59 шайб и сделал 71 результативную передачу. В плей-офф хоккеист провёл 35 встреч, в его активе 16 (12+4) очков.

Хоккеист дебютирует на мировых первенствах.

Ранее своё участие в турнире подтвердили Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Мэтью Барзал, Джордан Эберле, Антони Бовильё, Бо Хорват, Райан О'Райлли, Тома Шабо и Райан Пулок.