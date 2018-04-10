Антон Слепышев в «Инстаграме» попрощался с Америкой

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Антон Слепышев в своём «инстаграме» попрощался с Америкой.

«Goodbye America!» — написал хоккеист в своём аккаунте.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» российского нападающего.

23-летний нападающий провёл в «Эдмонтоне» последние три сезона. В «регулярке»-2017/18 он сыграл 50 матчей и набрал 12 (6+6) очков.

В общей сложности за карьеру в лиге российский хоккеист принял участие в 102 матчах в рамках регулярных чемпионатов, в которых забросил 10 шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности «-4». Также Слепышев провёл 12 игр в плей-офф, где забросил три шайбы.

Его контракт с «нефтяниками» истекает по окончании сезона.