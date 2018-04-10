Вилле Лаюнен покинет «Спартак», контракт с Беном Максвеллом будет продлён

Как стало известно «Чемпионату», финский защитник «Спартака» Вилле Лаюнен покинет клуб. Канадский нападающий Бен Максвелл заключит новый контракт с клубом. Соглашение будет рассчитано на один год.

30-летний Лаюнен в минувшем сезоне сыграл 52 матча в регулярном чемпионате, в которых забросил 6 шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности «-2». В плей-офф на счету защитника 1 результативная передача в 4 играх при показателе полезности «-4».

30-летний Максвелл в регулярном сезоне-2017/18 принял участие в 39 матчах и набрал 28 (12+16) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина хоккеист сыграл 4 матча, не отметившись результативными баллами. За карьеру в КХЛ канадский форвард помимо «Спартака» выступал за «Югру» и ХК «Сочи». В общей сложности на его счету 48 шайб и 54 голевые передачи в 192 встречах.