Владимир Тарасенко пропустит ЧМ-2018 из-за операции

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не сумеет помочь сборной России на чемпионате мира—2018, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джереми Рутерфорд. Российский форвард перенесёт операцию на плече, после чего будет проходить курс восстановления.



В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 26-летний форвард забросил 33 шайбы и сделал 33 результативные передачи в 80 матчах, при показателе полезности "+15" и 17 минутах штрафного времени.

Месяц до Копенгагена. Каким будет состав сборной России на ЧМ-2018? Гремучая смесь из энхаэловцев и олимпийских чемпионов. Без Мозякина и Шипачёва, но с Радуловым?

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»