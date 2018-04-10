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Владимир Тарасенко пропустит ЧМ-2018 из-за операции

Владимир Тарасенко пропустит ЧМ-2018 из-за операции
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не сумеет помочь сборной России на чемпионате мира—2018, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джереми Рутерфорд. Российский форвард перенесёт операцию на плече, после чего будет проходить курс восстановления.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 26-летний форвард забросил 33 шайбы и сделал 33 результативные передачи в 80 матчах, при показателе полезности "+15" и 17 минутах штрафного времени.

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