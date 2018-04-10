Береглазов разрывает контракт с «Рейнджерс» и будет играть в России

Защитник системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Алексей Береглазов отправляется на драфт отказов для того, чтобы прекратить действие контракта с клубом, информирует в своём «твиттере» агент игрока Дэн Мильштейн.



«Алексей Береглазов отправляется на безусловный драфт отказов для прекращения действия контракта. Он будет играть в России. Планы на будущее будут объявлены чуть позже», — написал агент в «Твиттере».



Напомним, 23-летний Береглазов заканчивал сезон в магнитогорском «Металлурге», куда был отправлен в аренду.