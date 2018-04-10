Олимпийскую BMW у Ковальчука за 7,1 млн рублей купил Артемий Панарин

Нападающий сборной России и хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук рассказал, что продал автомобиль BMW X5, полученный за победу на олимпийском хоккейном турнире в Пхёнчхане, форварду Артемию Панарину. Напомним, машина была продана за 7,1 млн рублей, полученные деньги пошли на благотворительные цели.



«Вот в такой компании мы провели сегодняшний день. Спасибо Артемию Панарину, именно он купил машину», — написал Ковальчук в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно также в официальном «инстаграме» Ильи Ковальчука.