Олимпийскую BMW у Ковальчука за 7,1 млн рублей купил Артемий Панарин

Нападающий сборной России и хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук рассказал, что продал автомобиль BMW X5, полученный за победу на олимпийском хоккейном турнире в Пхёнчхане, форварду Артемию Панарину. Напомним, машина была продана за 7,1 млн рублей, полученные деньги пошли на благотворительные цели.
«Вот в такой компании мы провели сегодняшний день. Спасибо Артемию Панарину, именно он купил машину», — написал Ковальчук в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно также в официальном «инстаграме» Ильи Ковальчука.
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В карьере Ильи Ковальчука не хватает победы в Кубке Стэнли.