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Гомоляко: Воробьёв способен многое дать СКА, это талантливый тренер

Гомоляко: Воробьёв способен многое дать СКА, это талантливый тренер
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением о возможной отставке Олега Знарка с должности главного тренера СКА.

«Воробьёв способен многое дать СКА. Это талантливый тренер. Я не думаю, что он сделает упор на работу с молодёжью. Там будут молодые и опытные хоккеисты. С молодыми тяжело выиграть турнир такого уровня, как Кубок Гагарина. Понятно, что на Знарка выпала серьёзная нагрузка. Олимпиада, Кубок Гагарина, чемпионат мира — и всё это вместе, в один сезон. Понятно, что он устал. Но увольняю его не я, это вопрос к руководству клуба», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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