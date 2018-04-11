Гомоляко: Воробьёв способен многое дать СКА, это талантливый тренер

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением о возможной отставке Олега Знарка с должности главного тренера СКА.



«Воробьёв способен многое дать СКА. Это талантливый тренер. Я не думаю, что он сделает упор на работу с молодёжью. Там будут молодые и опытные хоккеисты. С молодыми тяжело выиграть турнир такого уровня, как Кубок Гагарина. Понятно, что на Знарка выпала серьёзная нагрузка. Олимпиада, Кубок Гагарина, чемпионат мира — и всё это вместе, в один сезон. Понятно, что он устал. Но увольняю его не я, это вопрос к руководству клуба», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Воробьёв сменит Знарка в СКА. На очереди сборная России? Большой переворот в российском хоккее.