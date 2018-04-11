OHL: Андрей Свечников набрал 2 очка в матче плей-офф и стал ближе к ЮЧМ-2018

Форвард «Бэрри Колтс» Андрей Свечников набрал 2 (0+2) очка в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф юниорской лиги Онтарио с «Кингстон Фронтенакс» (2:4, 2-2).

18-летний российский форвард в нынешнем плей-офф набрал уже 11 (5+6) очков в 6 матчах, при этом завершив первый из них без баллов.

Справка «Чемпионата»



Андрей Свечников родился 26 марта 2000 года в Барнауле.



Выступал за юношеские команды «Ак Барса», в сезоне-2015/16 сыграл за сборную России U17 на Мировом кубке вызова, набрав 5 (2+3) очков в шести играх, а также за сборную U18 на ЮЧМ, отметившись двумя голами в пяти матчах.



Сезон-2016/17 провёл в USHL за «Маскегон», набрав 58 (29+29) очков в 48 матчах. На Мировом кубке вызова провёл четыре встречи и набрал 8 (5+3) очков, на ЮЧМ помог команде выиграть бронзу, в семи матчах набрав 9 (4+5) очков. На МЧМ-2018 отдал 5 передач в 5 матчах, а сборная России проиграла в четвертьфинале.



С сезона-2017/18 выступает в



Брат Андрея Евгений Свечников выбран «Детройтом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 19-м номером. родился 26 марта 2000 года в Барнауле.Выступал за юношеские команды «Ак Барса», в сезоне-2015/16 сыграл за сборную России U17 на Мировом кубке вызова, набрав 5 (2+3) очков в шести играх, а также за сборную U18 на ЮЧМ, отметившись двумя голами в пяти матчах.Сезон-2016/17 провёл в USHL за «Маскегон», набрав 58 (29+29) очков в 48 матчах. На Мировом кубке вызова провёл четыре встречи и набрал 8 (5+3) очков, на ЮЧМ помог команде выиграть бронзу, в семи матчах набрав 9 (4+5) очков. На МЧМ-2018 отдал 5 передач в 5 матчах, а сборная России проиграла в четвертьфинале.С сезона-2017/18 выступает в OHL за «Бэрри», является одним из фаворитов драфта НХЛ 2018 года.Брат Андрея Евгений Свечников выбран «Детройтом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 19-м номером.

Клуб Свечникова потерпел второе поражение подряд и находится в двух неудачах от завершения сезона. В том случае если «Бэрри» вылетит из плей-офф, у одного из фаворитов драфта-2018 появится возможность выступить на ЮЧМ в Челябинске и Магнитогорске.