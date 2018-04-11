Тренер России U18: Денисенко вряд ли сыграет на чемпионате мира, у него травма

Главный тренер юниорской сборной России Александр Зыбин прокомментировал подготовку команды к чемпионату мира и сообщил о травме одного из лидеров команды Григория Денисенко.

«Все ребята, которые сегодня в команде, заслуживают играть в сборной, они все игроки высокого уровня. Конечно, мы хотели бы видеть и Андрея Свечникова, и некоторых других игроков, но есть причины, по которым они отсутствуют. Приезд Свечникова зависит от многих факторов. Его команда сейчас играет в плей-офф, и, конечно, никакой хозяин не будет работать себе в ущерб, если у него в расположении есть такой игрок. Но если клуб Андрея пройдёт дальше, думаю, шансов на его приезд нет. О Хованове пока тоже рано говорить, там в серии тоже всё ещё возможно. Григорий Денисенко травмирован, и он вряд ли сыграет на ЮЧМ. У него повреждение плеча.

Час икс по составу у нас — после выставочной игры со шведами. Сейчас есть хорошие связки, вы сами это сегодня видели, есть определенные наработки, люди, которые играют в меньшинстве и которые действуют в большинстве. Роли распределены. Мы пробуем всех, везём в Челябинск пять звеньев. Это молодёжный хоккей: сегодня тон задают одни, завтра другие. Команда у нас ровная, не хочется никого выделять, они сами в каждой игре должны доказывать, что они лидеры, тогда всё будет хорошо. Стопроцентное место в составе пока никому не гарантировано, будем смотреть.

В этом сезоне мы ездили играть в Канаду и Америку, у нас есть определённый план игры с североамериканцами. То, что в нашей группе только европейцы, не говорит о том, что она слабая. Все команды на турнире сильные, и никого нельзя списывать со счетов. Проходных матчей не будет», — цитирует Зыбина официальный сайт ФХР.