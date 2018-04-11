Прошкин: хотелось доказать «Ак Барсу», что на нас рано было ставить крест

Чемпион России 2008 года в составе «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин в день 10-летия события уфимцев вспоминает тот сезон.

«У меня в Казани закончился контракт, и я решил подписать соглашение с «Салаватом Юлаевым». Создавалась хорошая команда, мы здорово играли, были хорошие ребята. Мы приходили не в такой популярный клуб-победитель, как «Ак Барс», но в Уфе начали постепенно набирать игроков, чтобы выиграть кубок.

Эмоции от победы над «Ак Барсом»? Радостные! Это был первый сезон, как мы ушли из Казани. Конечно, хотелось доказать клубу, что на нас было рано ставить крест. Но больше мы хотели доказать «Салавату Юлаеву», что не зря нас позвали.

Конечно, полуфинал с «Ак Барсом» отнял много эмоций. Казань и Уфа – давние соперники, причём не только на льду. Республики соревновались и в развитии. Думаю, что нам где-то не хватило эмоций на первую игру финала», – цитирует Прошкина «Спорт Бизнес Online».