Кросби отправил специальные джерси семьям пострадавших игроков «Бронкос»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби совместно с менеджерами клуба по экипировке подготовил специальный комплект джерси, который он отправил пострадавшим от трагедии с юниорской командой «Бронкос».



Была разработана форма с номером «18» и надписью «Бронкос» на месте фамилии. Каждый из игроков команды оставил свою роспись. Помимо этого «Питтсбург» предоставил пожертвование в размере $ 20 тыс. на счёт GoFundMe для семей, которых коснулась трагедия.

В результате аварии 15 человек погибли и 14 получили ранения.