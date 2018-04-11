Грубауэр — вратарь «Вашингтона» в первом матче плей-офф, Холтби — в запасе

Голкипер Филипп Грубауэр станет стартовым вратарём «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс». Матч состоится в пятницу, 13 апреля, в 2:30 мск. Главный тренер Барри Тротц проинформировал Грубауэра и Холтби о своём решении в понедельник.

«Грубауэр заслуживает эту возможность. Поверьте, это было нелёгким решением. Я оценил много факторов. Вчера обсудил ситуацию с Холтби, оказалось, тяжело, потому что Брэйден для нас очень много сделал. Но всё-таки, на мой взгляд, Грубауэр заслуживает того, чтобы начать плей-офф. «Вашингтону» очень повезло, что у нас сейчас есть два действительно хороших вратаря», — заявил Тротц.



Грубаэур сыграл в 10 из последних 16 матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате. Он пропускал в среднем 2,31 гола за матч при 92,5 процента отражённых бросков. При этом у Грубауэра почти нет опыта выступлений в плей-офф. 26-летний голкипер появлялся на льду в матчах на вылет дважды за карьеру.

Статистика Холтби — 2,99 пропущенные шайбы за игру с 90,7 процента отражённых бросков. Это его худшие показатели за всю историю выступлений за «Вашингтон» с сезона-2010/11.