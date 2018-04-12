Колобков: Знарок останется в хоккее, но в каком статусе, решится после ЧМ

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал замену главного тренера в хоккейной сборной России. Олег Знарок покинул команду, и.о. главного тренера стал Илья Воробьёв.



«Принято решение совместно с ФХР, что Воробьёв будет исполнять обязанности (главного тренера команды) до окончания чемпионата мира. После этого соберётся тренерский совет, президиум федерации, и будут обсуждаться кандидатуры на должность главного тренера. Знарок — заслуженный тренер, многого добился в этом сезоне. Возьмёт некоторую паузу, это его решение. Безусловно, он останется в хоккее, но в каком статусе, решится после чемпионата мира.



Воробьёв очень сильный специалист, выигрывал Кубок Гагарина. В этом плане у нас всё спокойно», — приводит слова Колобкова «Р-Спорт».

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