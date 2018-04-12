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Секач остался в списке травмированных «Ак Барса» и другие изменения в составах

Секач остался в списке травмированных «Ак Барса» и другие изменения в составах
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал изменения в составах команд по состоянию на 12 апреля.

«Авангард»:
Анелёв Юнас
Галимов Ансель
Пьянов Валентин

«Ак Барс»:
Абросимов Роман
Попов Андрей
Секач Иржи
Язьков Никита

«Амур»:
Атюшов Виталий
Кириллов Дмитрий

«Лада»:
Валуйский Семён
Гуркин Ефим
Новотны Иржи

«Локомотив»:
Рафиков Рушан

«Салават Юлаев»:
Зубов Илья

СКА:
Рукавишников Роман

«Торпедо»:
Баранцев Денис
Григорьев Михаил
Желдаков Григорий
Захарчук Степан

«Трактор»:
Никитин Никита
Полыгалов Игорь
Рыбаков Александр
Рясенский Евгений
Щехура Пол

ХК «Динамо» М:
Игумнов Иван
Кутейкин Андрей
Никулин Илья
Тарасов Даниил.

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