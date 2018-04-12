Секач остался в списке травмированных «Ак Барса» и другие изменения в составах

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал изменения в составах команд по состоянию на 12 апреля.
«Авангард»:
Анелёв Юнас
Галимов Ансель
Пьянов Валентин
«Ак Барс»:
Абросимов Роман
Попов Андрей
Секач Иржи
Язьков Никита
«Амур»:
Атюшов Виталий
Кириллов Дмитрий
«Лада»:
Валуйский Семён
Гуркин Ефим
Новотны Иржи
«Локомотив»:
Рафиков Рушан
«Салават Юлаев»:
Зубов Илья
СКА:
Рукавишников Роман
«Торпедо»:
Баранцев Денис
Григорьев Михаил
Желдаков Григорий
Захарчук Степан
«Трактор»:
Никитин Никита
Полыгалов Игорь
Рыбаков Александр
Рясенский Евгений
Щехура Пол
ХК «Динамо» М:
Игумнов Иван
Кутейкин Андрей
Никулин Илья
Тарасов Даниил.
Доус заменит Ковальчука в СКА, Знарок найдёт работу в НХЛ? Таблица переходов КХЛ
Все подтверждённые трансферы, возможные переходы и слухи.