Гатиятулин и Кудашов присоединились к тренерскому штабу олимпийской сборной

Тренерский штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайший резерв национальной) на матчи со сборной Норвегии, которые состоятся 14 и 15 апреля в норвежском городе Йёвик.



Вратари: Александр Судницин («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо» М), Игорь Шестеркин (СКА).



Защитники: Никита Трямкин («Автомобилист»), Александр Елесин («Локомотив»), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Максим Минеев («Авангард»), Евгений Кулик, Владислав Провольнев (оба – «Спартак»), Николай Демидов, («Сибирь»), Дмитрий Огруцов («Нефтехимик»).



Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Павел Красковский, Егор Коршков, Артем Ильенко (все — «Локомотив»), Семен Кошелев, Кирилл Семенов, Илья Михеев (все – «Авангард»), Александр Дергачев («Спартак»), Алексей Бывальцев («Амур»), Денис Зернов («Лада»), Виталий Кравцов, Алексей Кручинин (оба – «Трактор»), Владимир Брюквин («Динамо» М).



К тренерскому штабу сборной – Илье Воробьеву (временно исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной), Олегу Браташу и тренеру вратарей Александру Колобкову присоединились Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов, которые также полетят с командой в Норвегию.

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