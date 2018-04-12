Хованов: у Денисенко нет травм, ему просто сказали не приезжать в сборную

Нападающий Александр Хованов поделился мнением об отсутствии форварда ярославского «Локомотива» Григория Денисенко в составе юниорской сборной России на чемпионат мира.



«Мне хочется пожелать Грише удачи в финале МХЛ. Чтобы хорошо сыграл, чтобы его команда победила в финале, чтобы сам себе доказал. Но мне очень обидно, что его не будет в сборной. Его отсутствие обязательно на ней скажется. Мы с ним постоянно общаемся. Ему просто сказали не приезжать в сборную.



Говорят, что у него травма. Это неправда. У него всё в порядке, и он будет играть в финале Кубка Харламова, что бы там кто ни говорил. Знаете, он такой человек, который может решить матч в одиночку. Естественно, это потеря. У нас не так много таких хоккеистов. Мне, понятно, всегда хочется в сборную, всегда хочется помочь своей стране, выиграть с командой медали. Но всё равно обидно, что Денисенко в ней не будет. Мы много лет играли вместе.



Я не знаю, что там реально происходит. Узнал, что его не будет в сборной. Ну и поддержал, чтобы он не расстраивался. Раз главный тренер говорит, что тема закрыта — значит, тема закрыта. Но травмы у него точно никакой нет. Как человек может играть в финале плей-офф МХЛ, а он будет там играть, если у него травма?» — цитирует Хованова «Спорт-экспресс».

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