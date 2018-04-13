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Соркин: игроки юниорской сборной чувствуют себя отлично, готовятся к ЧМ

Соркин: игроки юниорской сборной чувствуют себя отлично, готовятся к ЧМ
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Нападающий юниорской сборной U18 Максим Соркин рассказал об атмосфере в команде перед ЮЧМ.

«Долетели хорошо. На сегодняшней тренировке нам дали продышаться. Чувствуем себя отлично, готовимся к старту чемпионата.

Прошедший сбор в Новогорске оставил только положительные впечатления. По приезде нам дали немного отдохнуть, затем следовал четырехдневный мощный цикл, потом еще чуть отдохнули, и всё — две контрольные игры и вылет в Челябинск.

Собственная готовность? Считаю, в данный момент готов процентов на 90. Перед сборами было меньше, сейчас подтянул форму. Главная задача — играть на команду, ловить на себя шайбы. Цель у всех одна — выиграть турнир», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

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