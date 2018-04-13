Зимин: Воробьёв начнёт карьеру в сборной с турнира уровня Кубка мира

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин прокомментировал назначение Ильи Воробьёва на должность главного тренера сборной России.

«В России, как и в СССР, всё всегда зависело от результата. Наверное, что-то произошло после вылета СКА из розыгрыша Кубка Гагарина, отразившись на тренерском штабе и клуба из Санкт-Петербурга, и сборной. Ничего нового тут мы не видим: хоккейная политика всё решала полвека назад, всё решает и сейчас. Это факт.

В своё время я много спорил с его отцом — Петром Ильичом. Мне казалось, что агрессивный, силовой стиль, который он прививал московскому «Динамо», не полностью соответствует традициям отечественного хоккея. Но нужно признать, что во многом Пётр Ильич оказался прав, в новом веке хоккей, к сожалению, стал развиваться как игра силовая и где-то упрощённая.

Что касается Воробьёва-младшего, то он скорее наш человек, игровик. Мне нравилась его работа в «Металлурге» — два года назад в финале против ЦСКА «Магнитка» переиграла соперника, перехитрила и пересчитала. Именно тогда Илья сделал себе имя как интересный специалист, представитель нового поколения.

Любая смена на тренерском посту — риск. Но хорошо, что остаются почти все прежние помощники, например тренер вратарей. Ведь не секрет, что прежде всего за счёт вратарской линии — Бобровского, Василевского и Ко — на последних чемпионатах мира достигался медальный результат. Как ни странно, может быть, только на последней Олимпиаде у нас не было доминирования голкипера. В Пхёнчхане мы добились именно командной победы. Это была большая победа, пусть и на турнире весьма среднего уровня, без игроков НХЛ.

Олимпийское золото на века осталось в нашей истории, говорю это как двукратный олимпийский чемпион. Но прекрасно понимаю, что уровень предстоящего первенства мира будет намного выше, чем уровень Игр в Корее. Читал, что в Данию уже едет половина НХЛ, многие звёзды североамериканской лиги. Там будет пять-шесть равных команд, и действующий олимпийский чемпион, к сожалению, вряд ли станет фаворитом.

Я бы сказал, что, по большому счёту, свою карьеру в сборной Воробьёв начнёт с Кубка мира — столь высоким окажется уровень датского турнира. Новый тренерский штаб взваливает на себя очень тяжёлую ношу, такая интрига и такой риск достойны уважения. Готов Воробьёва и Ко поддержать», — цитирует Зимина Russia-Hockey.