Голкипер «Ванкувера» Андерс Нильссон согласился принять участие в ЧМ-2018

Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Андерс Нильссон согласился принять участие в чемпионате мира 2018 года в составе сборной Швеции, информирует Aftonbladet. Подопечные Рикарда Грёнборга испытывали большие проблемы с вратарской позицией, так как ранее от участия в турнире отказались Хенрик Лундквист, Робин Ленер, Якоб Маркстрём и Йонас Энрот.

Ожидается, что 28-летний Нильссон станет первым номером «Тре крунур». В минувшем регулярном сезоне НХЛ Нильссон одержал 7 побед в 27 матчах при проценте отражённых бросков 90,1 и коэффициенте надёжности 3,44. Всего за карьеру в лиге Андерс выиграл 36 матчей из 105, отражая 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,07.

В составе «Ак Барса» Нильссон стал финалистом Кубка Гагарина—2015.