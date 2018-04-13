«Ак Барс» вывел Иржи Секача из списка травмированных

«Ак Барс» вывел чешского нападающего Иржи Секача из списка травмированных, информирует KHL Media Team. Ранее Секач был помещён в список травмированных до 30 апреля 2018 года, ожидалось, что хоккеист больше не сыграет в нынешнем сезоне.

Чешский хоккеист получил травму в последнем матче серии с «Металлургом». В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Секач забросил четыре шайбы и сделал восемь результативных передач в 12 матчах при показателе полезности «+5». Он играл в первом звене команды Зинэтулы Билялетдинова вместе с Джастином Азеведу и Антоном Ландером.