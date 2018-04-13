Тренер «Филадельфии»: мои инстинкты говорят, что Эллиотт сыграет во втором матче

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Дэйв Хекстол прокомментировал ситуацию с основным голкипером команды Брайаном Эллиоттом, пропустившим пять шайб в первом матче серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (0:7).

«Почему заменил Эллиотта только при 0:5? Я посчитал, что Брайан достаточно хорошо видит игру, борется изо всех сил, и что ему надо дать шанс перетерпеть, выправить положение.

Сыграет ли он во втором матче? Прямо сейчас мои инстинкты говорят, что да. Знаете что, он наш парень. Во многом благодаря ему наша команда вообще оказалась в плей-офф. Его влияние на атмосферу в нашей раздевалке очень велико, как и доверие, которое мы все к нему испытываем. И это довольно важные факторы», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.