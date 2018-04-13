Купер — о 5:2: в плей-офф одна команда не может доминировать постоянно

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0).

«Команда подготовилась, у нас был план на игру, как и у них. Их тренер, наверное, скажет, что «Тампа» лучше выполнила свой план в первом периоде, а у них это получилось во втором. Так бывает, когда две команды играют друг с другом в плей-офф.

Тут одна команда не сможет доминировать постоянно, инициатива будет переходить из рук у руки, соперник будет сбивать тебя с темпа. Всё зависит от того, как команда решит проблемы.

Гурд – это Гурд. Он ничего не боится, носится по всей площадке, борется за шайбу, быстро принимает решения. Но самое важное заключается в том, что он играет под воротами. Я рад за него. У него были хорошие моменты и раньше, в частности он выкатился вдвоём на Кинкейда, но не сумел реализовать момент. Но он не бросил играть, продолжал работать и забил в большинстве», – цитирует Купера официальный сайт «Тампы».