Сятери и ещё два игрока вызваны в сборную Финляндию для подготовки к ЧМ-2018

Голкипер клуба АХЛ «Спрингфилд» Харри Сятери примет участие в чемпионате мира 2018 года в Дании в составе сборной Финляндии, сообщает Hockey Sverige. Помимо Сятери подтвердили своё участие в турнире защитник «Беллевиля» Вилле Покка и вратарь «Сан-Антонио» Вилле Хуссо.

28-летний Сятери в этом сезоне сыграл 9 матчей за «Флориду Пантерз», в которых одержал 4 победы при проценте отражённых бросков 91,1 и коэффициенте надёжности 2,92. Большую часть сезона вратарь провёл в «Спрингфилде», где он выиграл 14 матчей из 26, отражая 92,7% бросков и пропуская 2,25 шайбы за игру. Сятери уже был основным голкипером своей сборной на ЧМ-2017, где финская команда осталась без медалей, проиграв в матче за третье место России (3:5).

23-летний Хуссо весь сезон провёл в АХЛ, выиграл 15 матчей из 38 при проценте сейвов 92,2 и коэффициенте надёжности 2,42.

24-летний Покка в этом сезоне АХЛ сыграл 66 матчей, в которых забросил 7 шайб и сделал 24 результативные передачи.

Полный состав для подготовки к чемпионату миру будет объявлен на следующей неделе. Ранее своё участие в турнире подтвердил защитник «Даллас Старз» Юлиус Хонка.