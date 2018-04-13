«Барыс» заключил новый контракт с Кириллом Полоховым

«Барыс» заключил новый контракт с защитником Кириллом Полоховым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано сроком на два года.

20-летний хоккеист в минувшем сезоне дебютировал в КХЛ и набрал 2 (1+1) очка в 52 матчах «регулярки» при показателе полезности «-11» и 12 штрафных минутах.

Полохов был капитаном молодёжной сборной Казахстана на чемпионате мира в первом дивизионе. Турнир завершился победой сборной Казахстана, благодаря чему команда получила право выступить в элитном дивизионе.