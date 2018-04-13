«Витязь» официально объявил о расставании с Якубовым и Шталенковым

Подмосковный «Витязь» на своём официальном сайте информирует, что клуб покидают тренеры Равиль Якубов и Михаил Шталенков.



«Витязь» поблагодарил тренера по защитникам Равиля Якубова и тренера по работе с вратарями Михаила Шталенкова за совместную работу и пожелал успеха.

Якубов работал на должности ассистента главного тренера «Витязя» с 2013 года. О том, что контракт не будет продлён по взаимному согласию сторон, стало известно в конце марта. По некоторым данным, Равиль может продолжить карьеру в омском «Авангарде».

Шталенков работал в качестве тренера «Витязя» по вратарям с сезона-2012/13, а до этого трудился в магнитогорском «Металлурге» и московском «Динамо».