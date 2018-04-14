«Виннипег» обыграл «Миннесоту» и повёл в серии со счётом 2-0

«Виннипег Джетс» принимал на домашней площадке «Миннесоту Уайлд» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли и победил со счётом 4:1.

По два балла за результативность в составе «Джетс» набрали: Патрик Лайне (1+1), Тайлер Майерс (1+1) и Джек Рослович (0+2). Голами в составе победителей также отметились Пол Штястны и Эндрю Копп. Единственную шайбу «Миннесоты» забросил Зак Паризе на последней минуте третьего периода.

На двоих команды из-за многочисленных потасовок набрали 82 минуты штрафа.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Джетс».