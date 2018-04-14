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«Виннипег» обыграл «Миннесоту» и повёл в серии со счётом 2-0

«Виннипег» обыграл «Миннесоту» и повёл в серии со счётом 2-0
Хоккей / НХЛ

«Виннипег Джетс» принимал на домашней площадке «Миннесоту Уайлд» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли и победил со счётом 4:1.

По два балла за результативность в составе «Джетс» набрали: Патрик Лайне (1+1), Тайлер Майерс (1+1) и Джек Рослович (0+2). Голами в составе победителей также отметились Пол Штястны и Эндрю Копп. Единственную шайбу «Миннесоты» забросил Зак Паризе на последней минуте третьего периода.

На двоих команды из-за многочисленных потасовок набрали 82 минуты штрафа.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Джетс».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
14 апреля 2018, суббота. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
4 : 1
0:0, 1:0, 3:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Майерс (Рослович, Шьяро) – 28:41 (5x5), 2:0 – Штястны (Бафлин, Лайне) – 47:42 (5x5), 3:0 – Копп (Литтл, Рослович) – 49:24 (5x5), 4:0 – Лайне (Элерс, Майерс) – 57:58 (5x5), 4:1 – Паризе (Койву, Бродин) – 59:15 (5x4)
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