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Ушаков: если новая арена «Динамо» не будет готова, то останемся на прежней

Ушаков: если новая арена «Динамо» не будет готова, то останемся на прежней
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Исполнительный директор московского «Динамо» Андрей Ушаков поделился информацией о состоянии дел на строительстве нового клубного стадиона в Петровском парке.

«Нам хотелось бы сыграть на стадионе «Динамо». Это историческое место, но в настоящее время никаких документов о готовности этой арены нет. Они не были предоставлены ни нам, ни в КХЛ. Даже визуальный осмотр не внушает доверия в том, что она будет готова. Если в ближайшее время гарантийные документы не будут представлены, то нам придётся подписать договор с “Ледовым дворцом ВТБ”. КХЛ надо составлять календарь на следующий сезон, и они нас трясут, чтобы мы представили загруженность арены, на которой будем играть», — передаёт слова Ушакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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