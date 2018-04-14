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Будро — о счёте 0-2 в серии: послушайте, мы стараемся — у нас есть гордость

Будро — о счёте 0-2 в серии: послушайте, мы стараемся — у нас есть гордость
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Миннесота Уайлд» Брюс Будро подвёл итоги второго матча серии с «Виннипег Джетс» (1:4, 0-2 в серии).

«Послушайте, мы делаем всё возможное. Вы же говорите, что мы не стараемся. Они играли очень хорошо и победили. Мы готовимся к воскресенью. У нас есть гордость.

Драка? Пока команды не начинают друг друга ненавидеть, это не серия. И я думаю, что таковая была рождена в концовке матча. Дело даже не в драках, а в постоянных задираниях с обеих сторон. Сейчас между нами соперничество», — цитирует Будро официальный сайт лиги.

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