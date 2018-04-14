Стал известен состав олимпийской сборной России на матч с норвежцами

Олимпийская сборная России по хоккею сегодня проведёт первый матч Еврочелленджа с командой Норвегии из двух запланированных. Тренерский штаб во главе с Ильёй Воробьёвым объявил состав на игру:

вратари Шестёркин (Судницин);



Береглазов — Минеев, Кошелев — Семёнов — Михеев;



Трямкин (А) — Огурцов, Кагарлицкий (К) — Бывальцев — Коршков;



Кулик — Провольнев, Курчинин — Дергачёв — Кравцов;



Демидов — Елесин, Брюквин — Красковский (А) — Ильенко, Зернов.