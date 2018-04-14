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«Ак Барс» выиграл в первом матче финала Кубка Гагарина 2018, счёт в серии — 1-0

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
«Ак Барс» выиграл в первом матче финала Кубка Гагарина 2018, счёт в серии — 1-0
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Завершился стартовой матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и повели в серии — 1-0.

Успех подопечным Зинэтулы Билялетдинова принёс дубль Станислава Галиева, который в первом периоде открыл счёт в матче, а в третьем игровом отрезке оформил победную шайбу. У ЦСКА точным броском отметился Валерий Ничушкин.

Следующий матч серии состоится в понедельник, 16-го апреля, в Казани.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
14 апреля 2018, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 1
1:0, 0:1, 1:0
ЦСКА
Москва
1:0 – Галиев (Лямкин, Ткачёв) – 08:49 (5x5), 1:1 – Ничушкин (Попов, Петров) – 33:59 (5x5), 2:1 – Галиев (Ткачёв, Зарипов) – 48:15 (5x5)

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала КХЛ.

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