«Ак Барс» выиграл в первом матче финала Кубка Гагарина 2018, счёт в серии — 1-0

Завершился стартовой матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и повели в серии — 1-0.



Успех подопечным Зинэтулы Билялетдинова принёс дубль Станислава Галиева, который в первом периоде открыл счёт в матче, а в третьем игровом отрезке оформил победную шайбу. У ЦСКА точным броском отметился Валерий Ничушкин.



Следующий матч серии состоится в понедельник, 16-го апреля, в Казани.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала КХЛ.

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