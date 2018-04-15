Никита Кучеров забросил вторую шайбу в плей-офф

Во втором периоде матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1, идёт второй период).



Российский нападающий отличился на 26-й минуте. Кроме того, Кучеров во втором периоде отметился двумя голевыми передачами. Таким образом, у Никиты стало 4 (2+2) набранных очка в нынешнем плей-офф и 104 в сезоне-2017/18 вместе с регулярным чемпионатом.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.