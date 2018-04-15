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«Анахайм» после двух домашних матчей уступает 0-2 в серии с «Сан-Хосе»

«Анахайм» после двух домашних матчей уступает 0-2 в серии с «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ

Во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции «Анахайм Дакс» на домашней площадке принимал «Сан-Хосе Шаркс» и проиграл со счётом 2:3 (1:2, 1:1, 0:0). «Сан-Хосе» выиграл обе выездные встречи и повёл в серии 2-0. Первый матч — 0:3.

Самыми результативными игроками матча стали защитник «уток» Хампус Линдхольм и форвард «акул» Логан Кутюр, набравшие по 2 (1+1) очка. Победная шайба в активе чешского нападающего «Сан-Хосе» Томаша Гертла.

Третий матч серии пройдёт 17 апреля в Сан-Хосе в «Эс-Эй-Пи-центре».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
15 апреля 2018, воскресенье. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2 : 3
1:2, 1:1, 0:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Сильверберг (Линдхольм) – 00:40 (5x5), 1:1 – Сёренсен (Диллон) – 09:41 (5x5), 1:2 – Кутюр (Лабанк, Павелски) – 14:41 (5x4), 1:3 – Гертл (Бёдкер, Кутюр) – 21:11 (5x5), 2:3 – Линдхольм (Гецлаф, Кеслер) – 27:51 (5x4)
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