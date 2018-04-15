Никита Кучеров признан второй звездой дня НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала трёх звёзд очередного игрового дня плей-офф.



Третьей звездой стал нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, который сделал четыре результативные передачи во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:3, 2-0 в серии).

Второй звездой признан российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Он набрал 3 (1+2) результативных балла во встрече с «Нью-Джерси» (5:3, 2-0 в серии).

Первой звездой игрового дня стал ещё один нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Он записал на свой счёт 6 (3+3) очков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:3, 2-0 в серии).