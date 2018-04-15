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Никита Кучеров признан второй звездой дня НХЛ

Никита Кучеров признан второй звездой дня НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала трёх звёзд очередного игрового дня плей-офф.

Третьей звездой стал нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, который сделал четыре результативные передачи во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:3, 2-0 в серии).

Второй звездой признан российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Он набрал 3 (1+2) результативных балла во встрече с «Нью-Джерси» (5:3, 2-0 в серии).

Первой звездой игрового дня стал ещё один нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Он записал на свой счёт 6 (3+3) очков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:3, 2-0 в серии).

Голевой нокаут от Кучерова! «Тампа» рвётся во второй раунд
Никита был бы среди лучших бомбардиров, если бы не фантастический Пастрняк.
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