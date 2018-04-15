Итоги дня в АХЛ: дубль Волкова, Чехович набрал очки в шестом матче подряд

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге. В матчах приняли участие 14 российских хоккеистов. Форвард «Сиракьюз Кранч» Александр Волков оформил голевой дубль. 19-летний Иван Чехович провёл шестой матч в АХЛ, и ни разу не ушёл с площадки без набранных очков. На его счету три гола и шесть передач.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|Полезность
|Коростелёв (н)
|«Лаваль»
|0
|0
|1
|0
|Свечников (н)
|«Гранд Рэпидс»
|0
|2
|3
|+1
|Тренин (н)
|«Милуоки»
|0
|0
|3
|-1
|Волков (н)
|«Сиракьюз»
|2+0
|4
|7
|0
|Липанов (н)
|«Сиракьюз»
|0
|0
|1
|0
|Чехович (н)
|«Сан-Хосе»
|0+1
|0
|2
|0
|Костин (н)
|«Сан-Антонио»
|0
|0
|0
|-1
|Фазлеев (н)
|«Лихай Вэлли»
|0
|2
|2
|0
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|0
|0
|1
|+1
|Валиев (з)
|«Лаваль»
|0+1
|0
|3
|-2
|Дыбленко (з)
|«Бингхэмптон»
|0
|0
|1
|0
|Осипов (з)
|«Чикаго»
|0
|0
|0
|+1
|Сергеев (з)
|«Сан-Антонио»
|0
|0
|1
|0
|Саморуков (з)
|«Бэйкерсфилд»
|0+1
|0
|1
|+1