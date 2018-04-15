Итоги дня в АХЛ: дубль Волкова, Чехович набрал очки в шестом матче подряд

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге. В матчах приняли участие 14 российских хоккеистов. Форвард «Сиракьюз Кранч» Александр Волков оформил голевой дубль. 19-летний Иван Чехович провёл шестой матч в АХЛ, и ни разу не ушёл с площадки без набранных очков. На его счету три гола и шесть передач.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски Полезность Коростелёв (н) «Лаваль» 0 0 1 0 Свечников (н) «Гранд Рэпидс» 0 2 3 +1 Тренин (н) «Милуоки» 0 0 3 -1 Волков (н) «Сиракьюз» 2+0 4 7 0 Липанов (н) «Сиракьюз» 0 0 1 0 Чехович (н) «Сан-Хосе» 0+1 0 2 0 Костин (н) «Сан-Антонио» 0 0 0 -1 Фазлеев (н) «Лихай Вэлли» 0 2 2 0 Гурьянов (н) «Техас» 0 0 1 +1 Валиев (з) «Лаваль» 0+1 0 3 -2 Дыбленко (з) «Бингхэмптон» 0 0 1 0 Осипов (з) «Чикаго» 0 0 0 +1 Сергеев (з) «Сан-Антонио» 0 0 1 0 Саморуков (з) «Бэйкерсфилд» 0+1 0 1 +1