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Итоги дня в АХЛ: дубль Волкова, Чехович набрал очки в шестом матче подряд

Итоги дня в АХЛ: дубль Волкова, Чехович набрал очки в шестом матче подряд
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге. В матчах приняли участие 14 российских хоккеистов. Форвард «Сиракьюз Кранч» Александр Волков оформил голевой дубль. 19-летний Иван Чехович провёл шестой матч в АХЛ, и ни разу не ушёл с площадки без набранных очков. На его счету три гола и шесть передач.

ИгрокКлубОчкиШтрафБроскиПолезность
Коростелёв (н)«Лаваль»0010
Свечников (н)«Гранд Рэпидс»023+1
Тренин (н)«Милуоки»003-1
Волков (н)«Сиракьюз»2+0470
Липанов (н)«Сиракьюз»0010
Чехович (н)«Сан-Хосе»0+1020
Костин (н)«Сан-Антонио»000-1
Фазлеев (н)«Лихай Вэлли»0220
Гурьянов (н)«Техас»001+1
Валиев (з)«Лаваль»0+103-2
Дыбленко (з)«Бингхэмптон»0010
Осипов (з)«Чикаго»000+1
Сергеев (з)«Сан-Антонио»0010
Саморуков (з)«Бэйкерсфилд»0+101+1
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