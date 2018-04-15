Светлов: если ЦСКА проигрывает по силовым приёмам 10-21, то шансов на успех нет

Олимпийский чемпион 1988 года и известный российский тренер Сергей Светлов поделился мнением о первом матче финала розыгрыша Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА (2:1, 1-0 в серии).



«Никаких сюрпризов, «Ак Барс» победил по делу, на кубковом опыте, в том числе тренерского штаба. В боксе есть такое выражение — «украсть матч». Самые опытные боксёры так и делают — хорошо начинают поединок плюс обязательно выдают концовку. И в принципе это про «Ак Барс», вчера очень грамотно распределивший силы и взявший верх именно в ключевых отрезках — на старте первого периода и в концовке третьего.

21-10 по силовым приёмам в пользу «Ак Барса». Если ЦСКА, одна из самых атлетичных команд КХЛ, так проигрывает в силовом департаменте, шансов на победу нет. Если подопечные Игоря Никитина хотят сыграть с Казанью в стиле СКА, на чистом мастерстве, то серию не возьмут. Потенциал у «армейцев» Москвы очень высокий, но нужно его реализовывать, вгрызаться в соперника, идти на фолы.

Второй матч в Казани будет для меня показательным. Понятно, что «Ак Барс» сыграет ещё более аккуратно, где-то будет сушить, может быть, идти на счёт 1:0. Но я жду от ЦСКА совсем другого хоккея — жёсткого, агрессивного, с выигранной борьбой на пятачке. У чемпиона Запада резервов много, вся борьба ещё впереди», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.