Лео Комаров из-за повреждения нижней части тела не доиграл матч с «Бостоном»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Леонид Комаров не смог завершить матч первого раунда плей-офф с «Бостон Брюинз» (3:7, 0-2 в серии).

Форвард получил повреждение нижней части тела в столкновении с Кэваном Миллером во втором периоде. После этого эпизода Комаров отправился в раздевалку. Затем финн попытался вернуться в игру, появившись на скамейке «Торонто». Однако вскоре его вновь увели в раздевалку. Точную информацию о характере травмы клуб пока не сообщил.

Видео эпизода можно посмотреть на сайте Sportsnet.

В 74 матчах нынешнего сезона НХЛ у Комарова 19 (7+12) очков.